Росія планує демонтувати обладнання зв'язку з "Містралів"

У Росії почали готувати групу фахівців, які поїдуть до Франції для демонтажу обладнання зв'язку з «Містралів», передає Газета.ru з посиланням на джерело в оборонно-промисловому комплексі Росії.

«Таке завдання надійшло, зараз готується група, яку буде відправлено до Франції для демонтажу поставленого Росією обладнання зв'язку та управління, наявного на борту «Містралів», - повідомило джерело.

Уточнюється, що це обладнання універсальне і може бути використано на інших кораблях ВМФ Росії.

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Як повідомляв УНІАН, контракт на поставку двох вертольотоносців РФ і Франція уклали в 2011 році. Планувалося, що перший корабель надійде на озброєння російського флоту у 2014 році. У листопаді минулого року президент Франції Франсуа Олланд призупинив процес передачі вертольотоносців.