Франція знову відмовила Росії в поставках "Містралів"

Про це заявив французький міністр оборони Жан-Ів Ле Дріан, пише ZN.UA.

В ході виступу у французькому парламенті він пояснив, що на політичному рівні умови для передачі корабля російській стороні не створені.

"Наш пріоритет на сьогоднішній день - це стабілізація ситуації у сфері безпеки в Україні. Це означає, що всі сторони мають дотримуватися перемир'я. Також потрібно втілити в життя політичний план з подолання кризи", - сказав Дріан.

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13 січня Росія направила запит у Міноборони Франції з проханням офіційно пояснити причину невиконання угоди щодо "Містралів". При цьому прем'єр-міністр і президент Франції неодноразово заявляли, що не передадуть Росії "Містралі" доти, поки уряд РФ не прийме реальних дій для деескалації конфлікту на сході України - "знизить агресивні дії проти суверенної країни".