Ураганний вітер ледь не став причиною авіакатастрофи в аеропорту Нідерландів (відео)

Boeing 777 авіакомпанії KLM ледь не перекинувся на бік під час посадки в аеропорту Схіпхол, в Нідерландах.

На відео видно, як сильно розгойдувався літак від ураганного вітру. Коли його шасі торкнулося землі, літак сильно нахилився на бік. Однак зусиллями пілотів Boeing благополучно приземлився, ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, раніше в аеропорту Стамбула вибухнув двигун літака іранської авіакомпанії Qeshm Airlines. Пілотам вдалося негайно зупинити літак, після чого пасажири були терміново евакуйовані, а прибулі на місце події пожежники загасили вогонь.