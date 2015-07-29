ІДІЛ хоче наблизити "кінець світу", розв'язавши війну в Індії – ЗМІ

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на USA Today.

Американський інститут ЗМІ (AMI) отримав від громадян Пакистану 32-сторінковий документ, в якому розкриваються докладні деталі запланованих атак на солдатів США в Афганістані і на американських дипломатів і пакистанських чиновників. Експерти з розвідувальних служб Сполучених Штатів вже підтвердили автентичність цього документа.

У "Короткій історії ісламського халіфату, халіфату Пророка" йдеться про наміри ІДІЛ об'єднати десятки організацій талібів з Афганістану і Пакистану в єдину армію, а також розкриваються плани ведення бойових дій.

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Крім цього, в документі наголошується, що напад ісламістів на Індію спровокує апокаліпсичну війну з США.

"Навіть якщо США нападуть на нас разом зі своїми союзниками, а це безсумнівно трапиться, то це призведе до об'єднання умми (релігійної громади – прим. ред.) у фінальній битві", - йдеться в повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що глава терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді видав указ, згідно з яким бойовикам заборонено здійснювати відеозапис страт, а також подальше розміщення роликів в мережі інтернет.