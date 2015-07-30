Латвія почала переговори з США про розміщення важкої військової техніки

Про це повідомляє Delfi.lv з посиланням на Міноборони Латвії.

Поки не відомо, скільки і яка техніка буде розміщена в Латвії, як і те, скільки коштів потрібно для її дислокації.

Держсекретар Міноборони Яніс Сартс раніше заявив, що американська техніка може з'явитися в Латвії в кінці року.

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Адажі - найбільший військовий полігон в країнах Балтії, де можна проводити великі військові навчання. Тому у бази є можливість прийняти більше військової техніки, але все буде залежати від процесу переговорів, додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що питання розміщення військової техніки в країнах Східної Європи, у тому числі в Польщі, США можуть вирішити вже найближчим часом.