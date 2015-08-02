"Комітет проти тортур" заявив про свою ліквідацію у Росії
Правозахисна організація Російської Федерації "Комітет проти тортур" більшістю голосів проголосувала за свою ліквідацію.
Про це повідомили у прес-службі організації.
При цьому наголошується, що 3 серпня про рішення щодо ліквідації проінформують Мін'юст РФ.
У ході засідання конференції глава "Комітету проти тортур" (КПТ) Ігор Каляпін доповів, що в організації немає жодного майна і власних коштів.
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Як повідомлялося раніше, Мін'юст Росії оголосив попередження щодо порушення законодавства 12 некомерційним організаціям зі списку "іноземних агентів", серед яких і "Комітет проти тортур".
Районний суд у Нижньому Новгороді, де розташована штаб-квартира комітету, визнав КПТ іноземним агентом у квітні 2015 року. На початку липня Нижегородський обласний суд відхилив апеляцію НКО на це рішення.