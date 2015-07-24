"Комітет проти тортур" готовий завершити свою роботу в Росії

Члени громадської організації"Комітет проти тортур" (КПТ) виступили за ліквідацію організації, повідомив DW її керівник Ігор Каляпін. Ця тема обговорювалася на конференції КПП в п'ятницю, 24 липня. Для прийняття формального рішення необхідно буде зібрати всі документи з фінансів і майна організації, що відбудеться не раніше понеділка. За словами Каляпина, комітет вже повернув всі кошти, виділені на проекти, своїм грантодателям.

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Паралельно співробітники організації мають намір обговорити можливість подальшої роботи. Як підкреслив глава КПТ, мова не йде про реорганізацію "Комітету проти тортур". Будь-яка нова організація "успадкувала" б від КПТ статус іноземного агента, через якого співробітники і прийняли рішення про розпуск.

Районний суд в Нижньому Новгороді, де знаходиться штаб-квартира комітету, визнав КПТ іноземним агентом у квітні 2015 року. На початку липня Нижегородський обласний суд відхилив апеляцію НКО на це рішення.