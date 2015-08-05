Трибунал по малайзійському Boeing MH17 стане неформальною темою АСЕАН - ЗМІ

Про це повідомляє російське видання «Известия» із посиланням на власні джерела.

Однією з основних тем міністерських зустрічей АСЕАН і Східноазіатського саміту стане питання про трибунал по катастрофі малайзійського Boeing MH17 над територією України.

За інформацією видання, в Куала-Лумпурі США спробують переконати учасників саміту АСЕАН підтримати ідею трибуналу.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Росія на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй застосувала вето на резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу в розслідуванні за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб.

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) - політична, економічна і культурна регіональна міжурядова організація держав, розташованих у Південно-Східній Азії. АСЕАН була утворена 8 серпня 1967 р. у Бангкоку одночасно з підписанням Декларації АСЕАН, більш відомої як «Бангкокська декларація». Договірне оформлення АСЕАН відбулося лише в 1976 році шляхом підписання на острові Балі договору про дружбу і співробітництво в Південно-Східній Азії і Декларації згоди АСЕАН.

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Вищим органом АСЕАН є саміт лідерів (глав держав і урядів) країн-членів, який, починаючи з 2001 р., проходить щорічно.