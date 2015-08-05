У Росії в лобовому зіткненні автобусів загинули 15 людей (фото)
11:06, 05 серпня 2015Світ
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У Росії 5 серпня о 15:00 за місцевим часом (08:00 за Києвом) сталося зіткнення двох рейсових автобусів на трасі Хабаровськ — Комсомольськ-на-Амурі в районі озера Гасси.
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Унаслідок ДТП загинули 15 людей, повідомляє сайт місцевого МВС.
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Згідно з повідомленням, на момент аварії в автобусах перебували 72 людини, з яких 68 - пасажири і 4 водії. Внаслідок зіткнення загинули 15 людей, серед них - дитина. Також загинув водій одного з автобусів. Троє дітей перебувають у тяжкому стані.
За попередніми даними, водій одного з автобусів виїхав на смугу зустрічного руху, через що і сталося зіткнення, обидва водії були тверезі.
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