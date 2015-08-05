У Росії в лобовому зіткненні автобусів загинули 15 людей (фото)

Унаслідок ДТП загинули 15 людей, повідомляє сайт місцевого МВС.

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Згідно з повідомленням, на момент аварії в автобусах перебували 72 людини, з яких 68 - пасажири і 4 водії. Внаслідок зіткнення загинули 15 людей, серед них - дитина. Також загинув водій одного з автобусів. Троє дітей перебувають у тяжкому стані.

За попередніми даними, водій одного з автобусів виїхав на смугу зустрічного руху, через що і сталося зіткнення, обидва водії були тверезі.