Xiaomi відправила 'на пенсію' відразу 7 смартфонів – вони більше ніколи не оновляться

До переліку увійшли як флагманські моделі Xiaomi, так і популярні пристрої брендів POCO та Redmi.

Корпорація Xiaomi оновила список пристроїв, життєвий цикл яких офіційно завершено (EOL). Цього разу до нього увійшли десять популярних смартфонів і планшетів, на що звернуло увагу видання GizmoChina.

Наступні моделі більше не отримуватимуть жодних програмних оновлень – ані нових версій HyperOS, ані патчів безпеки:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Ultra

POCO X5

POCO X5 Pro 5G

Redmi K60E

Redmi 10 5G

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max

При цьому перераховані вище моделі продовжуватимуть функціонувати й після "виходу на пенсію", але виявлені надалі програмні вразливості та інші помилки більше не усуватимуться офіційними оновленнями. Це підвищує ризик їхнього злому або зараження шкідливим ПЗ.

Відео дня

У Xiaomi зазначають, що терміново міняти пристрій не потрібно. Проте компанія рекомендує задуматися про перехід на більш сучасні моделі, особливо якщо на пристрої зберігаються банківські дані або інша конфіденційна інформація.

Раніше журналісти TechRadar оновили рейтинг найкращих смартфонів Xiaomi, вибравши 5 збалансованих моделей для різних сценаріїв використання – від мобільної фотографії до бюджетних пристроїв.

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