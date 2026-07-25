Xiaomi відправила 'на пенсію' відразу 7 смартфонів – вони більше ніколи не оновляться

Корпорація Xiaomi оновила список пристроїв, життєвий цикл яких офіційно завершено (EOL). Цього разу до нього увійшли десять популярних смартфонів і планшетів, на що звернуло увагу видання GizmoChina.
Наступні моделі більше не отримуватимуть жодних програмних оновлень – ані нових версій HyperOS, ані патчів безпеки:
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- POCO X5
- POCO X5 Pro 5G
- Redmi K60E
- Redmi 10 5G
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max
При цьому перераховані вище моделі продовжуватимуть функціонувати й після "виходу на пенсію", але виявлені надалі програмні вразливості та інші помилки більше не усуватимуться офіційними оновленнями. Це підвищує ризик їхнього злому або зараження шкідливим ПЗ.
У Xiaomi зазначають, що терміново міняти пристрій не потрібно. Проте компанія рекомендує задуматися про перехід на більш сучасні моделі, особливо якщо на пристрої зберігаються банківські дані або інша конфіденційна інформація.
Раніше журналісти TechRadar оновили рейтинг найкращих смартфонів Xiaomi, вибравши 5 збалансованих моделей для різних сценаріїв використання – від мобільної фотографії до бюджетних пристроїв.