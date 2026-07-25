Президент Казахстану запропонував Путіну заморозити війну в Україні

Президент Казахстану наголосив, що природа цієї війни не зовсім зрозуміла для багатьох, у тому числі й для його країни.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував російському диктатору Володимиру Путіну заморозити війну в Україні за сприяння інших країн. Про це він заявив під час XXII Форуму міжрегіонального співробітництва Казахстану та Росії в Омську.

"Усе це треба зупиняти. Адже те, що відбувається, на мій переконаний погляд, грає на руку й радує супротивників. І Росії, і української держави... Ми завжди з повагою ставилися до українського народу. Природа цього конфлікту не зовсім зрозуміла для багатьох, у тому числі для нас", – сказав президент Казахстану.

На думку Токаєва, Путін "проявив максимум дипломатичної гнучкості на Алясці".

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"Може, конфлікт уже варто заморозити й повернутися до Стамбульських домовленостей 2.0. Звісно, під гарантією великих держав на кшталт США. Я категорично відмовляюся бути посередником", – підкреслив президент Казахстану.

У Трампа з’явився шанс покласти край війні в Україні

Раніше старший науковий співробітник Atlantic Council Джозеф Вебстер у колонці для The Hill висловив думку, що проблеми Росії з паливом дають президенту США Дональду Трампу чудову нагоду чинити тиск на Кремль і змусити його покласти край війні.

Вебстер упевнений, що санкції на імпорт бензину до Росії можуть привести до миру в Україні – і в Ірані. Він зазначив, що українська кампанія з використанням дронів істотно змінила ситуацію на фронті економічного протистояння. Більшість мешканців Москви та Санкт-Петербурга тривалий час практично не відчували наслідків бойових дій. Тепер же дефіцит бензину змінює ситуацію.

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