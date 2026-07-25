Промисловість Німеччини втрачає 15 тис. робочих місць щомісяця

Промисловий сектор Німеччини щомісяця втрачає близько 15 тисяч робочих місць. Про це заявила генеральна директорка Федерації німецької промисловості (BDI) Таня Гьоннер агентству dpa.

Гьоннер назвала ситуацію в галузі критичною. Водночас, за її словами, є багато можливостей, щоб змінити все на краще.

"Я переконана, що якщо ми зробимо свою домашню роботу, у нас знову буде безліч можливостей. Інновації вже давно є головним пріоритетом для багатьох компаній", – сказала вона.

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Гьоннер зазначила, що інвестиції в нові технології, зокрема штучний інтелект, є надзвичайно важливими.

"Ми маємо всі можливості, особливо у сфері промислового виробництва", – сказала генеральна директорка BDI, додавши, що бізнесу потрібні такі політичні умови, які заохочуватимуть інвестиції та підтримуватимуть трансформацію промисловості.

"Німеччина втратила позиції з точки зору конкурентоспроможності", – заявила колишня представниця консервативної партії.

За її словами, кожне політичне рішення в Німеччині та Європі слід оцінювати за простим критерієм: "Чи сприяє воно конкурентоспроможності? Чи допомагає воно компаніям знову стати більш конкурентними?"

Як зауважила Гьоннер, на промисловість також тиснуть геополітичні чинники, зокрема тарифна політика США та посилення домінування Китаю у промисловій сфері.

Ці виклики виникли в той час, "коли нам справді варто було б піти до спортзалу, щоб скинути зайву вагу, яку ми набрали за останні роки", – сказала Гьоннер.

Вона наголосила, що поєднання структурних слабкостей та зовнішнього тиску створює надзвичайно складні умови для ведення бізнесу в Німеччині.

Ситуація в німецькій економіці

На початку року повідомлялося, що економіка Німеччини зросла вперше з 2022 року, подолавши тривалий промисловий спад.

Тоді агентство Bloomberg писало, що в 2025 році валовий внутрішній продукт Німеччини зріс на 0,2% після двох років скорочення.

За даними статистичного управління Destatis, зростання в минулому році обумовлене споживанням домогосподарств і державними витратами, водночас інвестиції скоротилися, а торгівля мала стримуючий вплив.

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