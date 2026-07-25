Промисловість Німеччини втрачає 15 тис. робочих місць щомісяця

Гендиректорка Федерації німецької промисловості наголошує на важливості інвестицій в нові технології.

Промисловий сектор Німеччини щомісяця втрачає близько 15 тисяч робочих місць. Про це заявила генеральна директорка Федерації німецької промисловості (BDI) Таня Гьоннер агентству dpa.

Гьоннер назвала ситуацію в галузі критичною. Водночас, за її словами, є багато можливостей, щоб змінити все на краще.

"Я переконана, що якщо ми зробимо свою домашню роботу, у нас знову буде безліч можливостей. Інновації вже давно є головним пріоритетом для багатьох компаній", – сказала вона.

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Гьоннер зазначила, що інвестиції в нові технології, зокрема штучний інтелект, є надзвичайно важливими.

"Ми маємо всі можливості, особливо у сфері промислового виробництва", – сказала генеральна директорка BDI, додавши, що бізнесу потрібні такі політичні умови, які заохочуватимуть інвестиції та підтримуватимуть трансформацію промисловості.

"Німеччина втратила позиції з точки зору конкурентоспроможності", – заявила колишня представниця консервативної партії.

За її словами, кожне політичне рішення в Німеччині та Європі слід оцінювати за простим критерієм: "Чи сприяє воно конкурентоспроможності? Чи допомагає воно компаніям знову стати більш конкурентними?"

Як зауважила Гьоннер, на промисловість також тиснуть геополітичні чинники, зокрема тарифна політика США та посилення домінування Китаю у промисловій сфері.

Ці виклики виникли в той час, "коли нам справді варто було б піти до спортзалу, щоб скинути зайву вагу, яку ми набрали за останні роки", – сказала Гьоннер.

Вона наголосила, що поєднання структурних слабкостей та зовнішнього тиску створює надзвичайно складні умови для ведення бізнесу в Німеччині.

Ситуація в німецькій економіці

На початку року повідомлялося, що економіка Німеччини зросла вперше з 2022 року, подолавши тривалий промисловий спад.

Тоді агентство Bloomberg писало, що в 2025 році валовий внутрішній продукт Німеччини зріс на 0,2% після двох років скорочення.

За даними статистичного управління Destatis, зростання в минулому році обумовлене споживанням домогосподарств і державними витратами, водночас інвестиції скоротилися, а торгівля мала стримуючий вплив.

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