Колишній президент Польщі Коморовський займеться підтримкою реформ в Україні

Як зазначив польський політик, у рамках міжнародної політики інститут буде займатися поглибленням дружніх взаємин і підтримкою реформ в Україні, передає Польське радіо. При цьому колишній президент підкреслив, що це буде лише одна із його цілей.

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Також інститут займатиметься поглибленням співпраці Польщі з Німеччиною. "Я так собі уявляю роль колишнього президента. Це обговорення тих процесів, які потребують не тільки активної державної політики, але й просто політики жестів, формування громадської думки", - переконаний Броніслав Коморовський.

Крім цього, він зазначив, що інститут буде займатися питаннями, які мають стати темою для громадського обговорення, наприклад, єврозона. "Такі серйозні теми, як, зокрема, єврозона, потребують діалогу поза політикою. Треба щось робити із тією ситуацією, коли Польща є єдиною країною в цій частині Європи, яка не входить до зони спільної валюти євро", - наголосив екс-президент Польщі.

Нагадаємо, про намір створити інститут Броніслав Коморовський заявив 2 липня, під час візиту до Львова.