Президент Польщі Коморовський залишає посаду

Таким чином, Україна втрачає свого великого лобіста у Євросоюзі, пише українська редакція "Німецької хвилі". Польські експерти сумніваються, що його наступник буде так само активним "адвокатом" Києва.

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Політик від Громадянської платформи запам'ятається тим, що виконував роль "адвоката" України у відносинах з Євросоюзом навіть у той складний момент, коли його український колега Віктор Янукович опинився у міжнародній ізоляції через антидемократичний курс.

На зміну ліберальному і поміркованому Броніславу Коморовському приходить молодий лідер націонал-консервативної партії "Право і справедливість" Анджей Дуда. Польські оглядачі не очікують від нового президента суттєвих змін у зовнішній політиці, у тому числі й у відносинах з Україною. "І Громадянська платформа, і "Право і справедливість" - це проукраїнські партії, так само як і пробілоруські", - зауважив у розмові з виданням незалежний аналітик з питань Східної Європи Павел Казанецький. Цю думку поділяє й експерт польського Громадського інституту Лукаш Ясіна. "Дуда продовжуватиме підтримку проєвропейського курсу України", - переконаний Лукаш Ясіна.

Водночас він прогнозує, що в ролі "адвоката України" Анджей Дуда може бути не таким ефективним, як його попередник. "Поки важко прогнозувати, чи вдасться новому президенту побудувати довірливі стосунки з лідерами ЄС, такими як канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд", - зауважує експерт. Він нагадує, що колишній соратник і один з попередників Дуди на посаді президента Лех Качинський мав непрості стосунки, зокрема, з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель. "Якщо Дуда таки налагодить контакт з німецьким канцлером, то це зможе піти і на користь Україні, інтереси якої в ЄС нерідко відстоює Варшава", - сказав Лукаш Ясіна.