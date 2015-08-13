Верховний суд Росії визнав законним указ Путіна про засекречування втрат в армії

Про це повідомив кореспондент «Дождя» Тимур Олевський, один із заявників, які звернулися зі скаргою до суду, передає «Медуза».

Інтереси заявників представляв адвокат Іван Павлов. У зверненні до Верховного суду він вказував, зокрема, що в законі «Про державну таємницю» в переліку секретної інформації втрати серед військових не згадуються. Крім того, цей закон не дозволяє відносити до держтаємниці відомості про надзвичайні події, які загрожують безпеці та здоров'ю громадян.

У ході слухань у Верховному суді стало відомо, що з ініціативою прийняття такого указу виступив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

Читайте такожУтаємничити військові втрати Росії в мирний час у Путіна попросив Медведєв

Як повідомляв УНІАН, 28 травня Путін на тлі вторгнення російських військових в Україну відніс до державної таємниці відомості про втрати серед військовослужбовців Міноборони РФ під час проведення спеціальних операцій у мирний час.

16 червня це рішення було оскаржено у Верховному суді РФ.

Російський адвокат Іван Павлов заявив, що Путін вийшов за рамки своїх повноважень.

Він наголосив, що згідно з Конституцією РФ, право громадян на вільний пошук, отримання і поширення інформації може бути обмежене лише на рівні федерального закону. У статті 5 закону «Про державну таємницю» є перелік відомостей, які підлягають засекречуванню. Це, зокрема, певна інформація з військової області - про зміст стратегічних і оперативних планів, документів бойового управління, про плани будівництва Збройних сил, про дислокацію військ тощо. Перелік, що міститься у статті 5, є вичерпним. Втрати особового складу в ньому не згадані. При цьому закон «Про державну таємницю» не наділяє президента повноваженнями щодо розширення переліку відомостей, що становлять державну таємницю. А указ - це не закон, а підзаконний акт, і він не може встановлювати додаткові обмеження, пояснив адвокат.