У Путіна пояснили засекречування втрат російської армії інтересами країни

Про це передає РІА «Новости».

З такою скаргою раніше до суду звернулася низка адвокатів і журналістів, які стверджували, що подібна ініціатива порушує право громадян отримувати інформацію про порушення права на життя людини.

«Заяви не підлягають задоволенню, а всі твердження заявників є голослівними і не підтверджені доказами», - повідомила представник президента.

За її словами, пропонована поправка не суперечить чинному законодавству та відповідає Конституції Росії. Крім того, вона уточнила, що розголошення такої інформації може загрожувати держбезпці країни.

«Під державною таємницею розуміються відомості про сили, засоби, джерела, методи, плани та результати військової, зовнішньополітичної, економічної, розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, поширення яких може завдати шкоди безпеці Росії, що відображено в законі», - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, 28 травня Путін на тлі вторгнення російських військових в Україну відніс до державної таємниці відомості про втрати серед військовослужбовців Міноборони РФ під час проведення спеціальних операцій у мирний час.

16 червня це рішення було оскаржено у Верховному суді РФ.

Російський адвокат Іван Павлов заявив, що Путін вийшов за рамки своїх повноважень.

Він підкреслив, що згідно з Конституцією РФ, право громадян на вільний пошук, одержання і поширення інформації може бути обмежене лише на рівні федерального закону. У статті 5 закону «Про державну таємницю» дано перелік відомостей, які підлягають засекречуванню. Це, зокрема, певна інформація з військової області - про зміст стратегічних і оперативних планів, документів бойового управління, про плани будівництва Збройних сил, про дислокацію військ тощо. Перелік, що міститься у статті 5, є вичерпним. Втрати особового складу в ньому не згадані. При цьому закон «Про державну таємницю» не наділяє президента повноваженнями щодо розширення переліку відомостей, що становлять державну таємницю. А указ - це не закон, а підзаконний акт, і він не може встановлювати додаткові обмеження, пояснив адвокат.