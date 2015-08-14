У Росії 10 людей бульдозером знищували цілий день трьох санкційних гусей

Про це повідомляє om1.ru.

Операція з вилучення санкційної продукції в магазині «Алсу» у селищі Апастове проводилася 12 серпня.

«Підставою для вилучення цієї продукції є відсутність супровідних документів, маркування на дану продукцію, а також найменування англійською мовою», - заявили в поліції.

Поліцейські зняли відеоролик, на якому детально показали, що в присутності понятих вилучають гусей з магазину і відвозять на полігон, де з птахами, які потрапили під ембарго, розправляються близько 10 осіб та бульдозер.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня у Росії був підписаний наказ про знищення санкційної продукції.

Перша партія продуктів була знищена 6 серпня. З тих пір багато політиків і громадських діячів критикували ініціативу президента і пропонували направляти продукти для допомоги голодуючим.

Продуктове ембарго було введено в 2014 році у відповідь на санкції країн Заходу.