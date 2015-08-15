Кількість жертв вибухів у Китаї вже досягла 85
08:59, 15 серпня 2015Світ
297 0
Кількість жертв вибухів у промисловій зоні китайського порту Тяньцзін досягла 85, понад 700 осіб постраждали.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Влада Китаю розпорядилася почати по всій країні перевірку умов зберігання небезпечних хімікатів та вибухових речовин.
Склад, де в минулу середу сталися вибухи, належить фірмі Ruihai Logistics, яка спеціалізується на перевезеннях токсичних хімікатів.
Читайте такожПід час ліквідації наслідків вибуху в Китаї вдалося врятувати 32 людини (фоторепортаж)
Існують побоювання, що на складі під час вибуху перебувало щонайменше 700 тонн ціаніду натрію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter