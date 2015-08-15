Кількість жертв вибухів у Китаї вже досягла 85

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Влада Китаю розпорядилася почати по всій країні перевірку умов зберігання небезпечних хімікатів та вибухових речовин.

Склад, де в минулу середу сталися вибухи, належить фірмі Ruihai Logistics, яка спеціалізується на перевезеннях токсичних хімікатів.

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Існують побоювання, що на складі під час вибуху перебувало щонайменше 700 тонн ціаніду натрію.