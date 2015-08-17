В результаті серії авіаударів неподалік Дамаску загинули понад 80 людей

Дума в даний момент знаходиться під контролем бійців, які борються з режимом Башара Асада, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За інформацією Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Лондоні, в результаті авіаударів постраждало понад 200 людей, більшість з яких мирні жителі.

В останні місяці урядова армія проводить авіанальоти, а також скидає на місто так звані бочкові бомби з вертольотів. В результаті цієї тактики рахунок втрат серед мирних жителів йде на сотні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що згідно з даними сирійської правозахисної організації, яка працює в Лондоні, щонайменше 58 людей загинули, 200 поранені в результаті авіаударів по місту Дума, контрольованому повстанцями.