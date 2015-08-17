Тяньцзинський порт відновив роботу після серії вибухів

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Порт відновив обслуговування основних судноплавних шляхів. За винятком району гавані, що межує з місцем вибухів, складські приміщення почали сьогодні працювати в штатному режимі», - йдеться в доповіді адміністрації порту.

Читайте такожКитай блокує акаунти в соцмережах з нібито неправдивими даними про вибух

Як повідомлялося, вибухи у Китаї сталися на складі токсичних речовин та палива 12 серпня.

Відразу після вибуху, потужність якого оцінюється в 3 тонни у тротиловому еквіваленті, в районі інциденту почалася сильна пожежа. Після нього на складі сталося ще кілька вибухів. Потужність найсильнішого з них еквівалентна 21 тонни тротилу. Кількість жертв вибухів досягла 114 осіб.