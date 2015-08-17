Мігранти платять до 10 тисяч євро за проїзд через тунель під Ла-Маншем - ЗМІ

Про це йдеться в розслідування французької радіостанції Europe 1.

Представники ЗМІ долучилися до роботи французької прикордонної поліції у порту Кале, яка розслідує діяльність групи контрабандистів.

Згідно з результатами розслідування, група з 4 албанців та 2 французів з початку 2015 року переправила через тунель до Британії близько 200 албанців-нелегалів, схованих у вантажівках. За кожне з таких переправлень нелегал заплатив не менше 10 тис. євро. З цих грошей 1 тис. євро зазвичай переходить в руки водія вантажівки, який погоджується таємно перевезти мігранта.

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Водії також згодні перевозити нелегалів і за меншу суму, але серед вантажів. Загалом щорічний оборот "нелегального бізнесу" складає близько 1,5 млн євро, пише видання.

Французька поліція вже арештувала у цій справі 6 осіб. Як відзначають правоохоронці, у них є переконливі докази, зокрема, записи телефонних розмов. Як відзначає видання, албанська група є не єдиною, яка переправляє нелегальних мігрантів через тунель, є також афганські та курдські угрупування.