Бойовики "Ісламської держави" стратили експерта зі старожитностей у Пальмірі

Професор Халід Асаад протягом більше п'ятдесяти років працював на розкопках у Пальмірі і керував роботою зі збереження пам'яток старовини. Лідер правозахисної організації «Наглядова рада з прав людини в Сирії» Рамі Абдулрахман розповів, що родичі вченого описали йому процедуру «страти» на площі перед строєм бойовиків, повідомляє "Дождь", посилаючись на CNN

"Професора взяли під варту після захоплення міста і допитували більше місяця", йдеться в повідомленні.

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У травні поточного року бойовики "Ісламської держави" захопили сирійське місто Пальміра, яке включене до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Після цього терористи почали руйнування древні статуї, які не встиг вивезти уряд Сирії.

Нагадаємо, що проти "Ісламської держави" була сформована коаліція держав на чолі з США. Використовуючи регулярні авіанальоти на військові бази бойовиків, війська коаліції намагаються зупинити просування повстанців на Захід до кордонів Туреччини.