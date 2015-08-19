У Румунії туристичний автобус потрапив у ДТП, серед пасажирів є українці - ЗМІ (фоторепортаж)

Серед пасажирів були й українці, повідомляє Zaxid.net з посиланням на румунські ЗМІ.

За даними різних видань, поранено від 25 до 36 осіб. З них 22 були доправлені у лікарню у Бреїлі і троє - у Галаці. Автобус, зареєстрований в Туреччині, рухався по маршруту Стамбул - Бухарест - Кишинів.

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За попередніми висновками поліції, через несприятливі погодні умови водій не впорався з керуванням.

Між тим, у посольстві України в Румунії цю інформацію наразі не підтвердили.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня вночі на трасі Констанца – Бухарест, за 53 км від румунської столиці, сталася ДТП з автобусом, що перевозив 51 громадянина України, серед них щонайменше 25 дітей. В результаті аварії двоє громадян України загинули, серед них – одна дитина.