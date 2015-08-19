Слідом за санкціями проти голландських тюльпанів Росія узялася за постачання квітів із Чехії та Словаччини

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву глави Россільгоспнагляду Сергія Данкверта.

«У нас зараз є виявлення квітів із Нідерландів, Словаччини. Якщо служба Словаччини не виконує вимоги, то далі тоді ми підемо на введення обмеження ввезення квітів», - сказав він, додавши, що заборона може торкнутися і Чехії. «З Чехією теж є питання. По-перше, вони з нами не вийшли на переговори, на відміну від Польщі, Литви і Латвії. По-друге , ми моніторимо поставки, у них є виявлення небезпечної продукції», - додав глава Россільгоспнагляду.

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Як повідомляв УНІАН, Россільгоспнагляд запропонував національним організаціями з карантину та захисту рослин країн Євросоюзу припинити фітосанітарну сертифікацію зрізаних квітів, призначених для поставок у Росію.

На думку заступника голови Россільгоспнагляду Олексія Алексєєнка, розширення продовольчого ембаргона поставки квіткової продукції і шоколаду могло б допомогти російським виробникам.

З 10 серпня посилилися правила ввезення до Росії голландських квітів.

Пізніше стало відомо, що голландська квіткова компанія VGB готова замінити пестициди, які вона використовує для знищення шкідливих комах, заради російського ринку.