Слідом за санкціями проти голландських тюльпанів Росія узялася за постачання квітів із Чехії та Словаччини
Россільгоспнагляд може заборонити поставки квіткової продукції із Чехії та Словаччини через те, що ці країни ігнорують вимоги Росії щодо сертифікації продукції, що надходить із Нідерландів.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву глави Россільгоспнагляду Сергія Данкверта.
«У нас зараз є виявлення квітів із Нідерландів, Словаччини. Якщо служба Словаччини не виконує вимоги, то далі тоді ми підемо на введення обмеження ввезення квітів», - сказав він, додавши, що заборона може торкнутися і Чехії. «З Чехією теж є питання. По-перше, вони з нами не вийшли на переговори, на відміну від Польщі, Литви і Латвії. По-друге , ми моніторимо поставки, у них є виявлення небезпечної продукції», - додав глава Россільгоспнагляду.
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Як повідомляв УНІАН, Россільгоспнагляд запропонував національним організаціями з карантину та захисту рослин країн Євросоюзу припинити фітосанітарну сертифікацію зрізаних квітів, призначених для поставок у Росію.
На думку заступника голови Россільгоспнагляду Олексія Алексєєнка, розширення продовольчого ембаргона поставки квіткової продукції і шоколаду могло б допомогти російським виробникам.
З 10 серпня посилилися правила ввезення до Росії голландських квітів.
Пізніше стало відомо, що голландська квіткова компанія VGB готова замінити пестициди, які вона використовує для знищення шкідливих комах, заради російського ринку.