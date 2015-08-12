У Росії запропонували знищувати фальсифіковані продукти так само, як і санкційні

"Перше, що потрібно зробити, це підходити абсолютно ідентично, так, як зараз підійшли до фальшивих документів, до всієї цієї продукції - знищувати потрібно", - сказав Данкверт.

Глава Россільгоспнагляду запропонував проводити знищення фальсифікату за рахунок його виробників, а якщо продукцію виявлять вже в магазині, то за рахунок магазину, повідомляє Російська служба ВВС.

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"Чому в суб'єкті виробляють молоко і не можуть його продати? Тому що тут же поруч фальсифікують продукцію, і всі роблять вигляд, що нічого не відбувається. І Росспоживнагляд робить вигляд, що нічого не відбувається. Чому? Та тому що його це не хвилює. А от нас хвилює", - заявив Данкверт.

29 липня в Росії був підписаний наказ про знищення санкційної продукції.

Перша партія продуктів була знищена 6 серпня. З тих пір багато політиків і громадських діячів критикували ініціативу президента і пропонували направляти продукти для допомоги голодуючим.

Продуктове ембарго було введено в 2014 році у відповідь на санкції країн Заходу.