США направлять в Середземне море ще один корабель для захисту союзників від балістичних ракет

США відправлять у Середземне море додатковий корабель, оснащений бойовою інформаційно-керуючою системою "Іджіс", для захисту Туреччини та інших союзників по НАТО від балістичних ракет, передає РИА Новости з посиланням на агентство Anadolu.

Представник американських ВМС капітан Памела Роу (Pamela Rawe) повідомила агентству, що передислокація відбудеться вже восени і число кораблів з системою "Іджіс" в Середземномор'ї збільшиться до чотирьох.

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"Розміщення цих чотирьох кораблів є частиною "Європейського поетапного адаптивного підходу" (EPAA), який передбачає, що обладнані протиракетною системою "Іджіс" кораблі і наземні об'єкти будуть захищати Європу від ракетних загроз, що виникають на Близькому Сході", — зазначила вона.

Про посилення морського угруповання стало відомо через кілька днів після того, як США заявили, що не будуть продовжувати термін розміщення на турецькій території американських ЗРК Patriot після закінчення поточної місії у жовтні цього року. Тоді турецький МЗС зазначив, що США збережуть присутність своїх військових кораблів в східному Середземномор'ї.