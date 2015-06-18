Генсек НАТО: серед союзників немає розбіжностей за зобов'язанням про захист один одного

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає власний кореспондент УНІАН. Так він прокоментував у Польщі під час перших навчань сил високої готовності "Великий стрибок" дослідження, яке показало, що більшість жителів країн НАТО не хотіли б захищати союзників у разі атаки з боку РФ.

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"Це - зобов’язання всіх союзників НАТО: захищати та обороняти один одного, і ці навчання, які ми бачимо сьогодні, є сильним вираженням цих зобов’язань. Це ключове завдання НАТО. Ми будемо захищати та обороняти всіх наших союзників від будь-якої загрози. Основний принцип нашого союзу – один за всіх і всі за одного", - заявив генсек НАТО.

Йенс Столтенберг пояснив, що Альянс збільшує свою присутність "новими силами високої готовності, подвоєнням розміру реакції НАТО і новими штаб-квартирами у шести східноєвропейських країнах-союзницях". "Усе це просто підтверджує, що ми будемо стояти на своїх зобов’язаннях та захищати союзників", - наголосив він.