ООН попереджає про голод в Ємені - BBC
Агентство ООН "Всесвітня продовольча програма" заявило, що в результаті тривалих воєнних дій в Ємені деякі частини країни опинилися на межі голоду.
За даними організації, близько 13 мільйонів людей там потребують допомоги, передає BBC Україна.
Після візиту до Ємену глава агентства Ертарін Кузін заявила, що в країні немає достатньої кількості продовольства, а гуманітарні організації не мають можливості доставляти свої вантажі населенню через бої.
Протистояння між єменською владою і бунтівниками вилилося в масштабну громадянську війну рік тому.
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Міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією почала з березня наносити авіаудари по території Ємену, після того як повстанці-хусити захопили більшу частину території країни, змусивши президента Мансура Хаді залишити територію держави. Разом з низкою членів кабінету він перебуває в Саудівській Аравії.
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У країні неодноразово оголошувалося перемир'я, проте домогтися фактичного припинення бойових дій жодного разу не вдавалося.