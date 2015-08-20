ООН попереджає про голод в Ємені - BBC

За даними організації, близько 13 мільйонів людей там потребують допомоги, передає BBC Україна.

Після візиту до Ємену глава агентства Ертарін Кузін заявила, що в країні немає достатньої кількості продовольства, а гуманітарні організації не мають можливості доставляти свої вантажі населенню через бої.

Протистояння між єменською владою і бунтівниками вилилося в масштабну громадянську війну рік тому.

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Міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією почала з березня наносити авіаудари по території Ємену, після того як повстанці-хусити захопили більшу частину території країни, змусивши президента Мансура Хаді залишити територію держави. Разом з низкою членів кабінету він перебуває в Саудівській Аравії.

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У країні неодноразово оголошувалося перемир'я, проте домогтися фактичного припинення бойових дій жодного разу не вдавалося.