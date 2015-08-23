Сеул заявив про посилення військової активності КНДР

17:06, 23 серпня 2015
Світ
546 0

Південна Корея у неділю, 23 серпня, заявила про посилення військової активності з боку КНДР.

REUTERS

За даними Сеула, 50 північнокорейських підводних човнів покинули свої бази і зараз їхнє місцеперебування невідоме, передає DW з посиланням на агентство "Ренхап".

Повідомляється, що загалом у розпорядженні Північної Кореї перебувають близько 70 субмарин.

Читайте такожКНДР розмістила гаубиці у демілітаризованій зоні, чим порушила угоду про перемир'я в Кореї - ЗМІ

Крім того, КНДР також подвоїла кількість артилерійських знарядь на кордоні. У свою чергу міністерство оборони Південної Кореї достроково повернуло в країну шість винищувачів F-16, які брали участь у навчаннях на Алясці.

Нагадаємо, у прикордонному пункті Пханмунджом 23 серпня тривають переговори про врегулювання кризи між Північною і Південною Кореєю. Консультації розпочалися 22 серпня через півтори години після того, закінчився термін ультиматуму Пхеньяна, погрожував почати військову операцію, якщо Сеул не відключить пропагандистські гучномовці на кордоні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter