Сеул заявив про посилення військової активності КНДР

За даними Сеула, 50 північнокорейських підводних човнів покинули свої бази і зараз їхнє місцеперебування невідоме, передає DW з посиланням на агентство "Ренхап".

Повідомляється, що загалом у розпорядженні Північної Кореї перебувають близько 70 субмарин.

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Крім того, КНДР також подвоїла кількість артилерійських знарядь на кордоні. У свою чергу міністерство оборони Південної Кореї достроково повернуло в країну шість винищувачів F-16, які брали участь у навчаннях на Алясці.

Нагадаємо, у прикордонному пункті Пханмунджом 23 серпня тривають переговори про врегулювання кризи між Північною і Південною Кореєю. Консультації розпочалися 22 серпня через півтори години після того, закінчився термін ультиматуму Пхеньяна, погрожував почати військову операцію, якщо Сеул не відключить пропагандистські гучномовці на кордоні.