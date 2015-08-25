У Франції внаслідок перестрілки у таборі ромів загинули 3 людини, ще 4 поранено

За даними ЗМІ, в ході перестрілки загинули троє представників ромської спільноти: чоловік, жінка і малолітня дитина, ще одна дитина, ініціатор перестрілки та двоє поліцейських отримали важкі поранення, передають РИА Новости.

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Інцидент стався близько 16.30 за місцевим часом на прилеглій території одного з супермаркетів, яку займають роми.

Як повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro, поранених вертольотами доставили до лікарень Ам'єна.

На місце події стягують військових і техніку, район навколо супермаркету оточений. Про причини стрілянини поки не повідомляється. Однак, за припущеннями, причиною могло стати зведення рахунків.