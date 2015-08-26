Вбивця американських журналістів виклав відео розстрілу в мережу

Про це повідомляє Новое время.

"На ролику видно, що злочинець спокійно підійшов до групи, яка вела пряме включення. Ані журналіст, ані оператор до останнього моменту не помічали спрямований на них пістолет", - говориться в повідомленні.

Коментатори на YouTube засумнівалися в достовірності відео: питання викликав і ракурс фільму, і втеча журналістки після трьох пострілів, і необачність журналістів.

У той же час американська поліція оголосила в розшук Вестера Лі Фленегена через вбивство журналістів вранці в середу в штаті Вірджинія.

Фленеген - колишній працівник телеканалу. У заяві правоохоронних органів його безпосередньо не називають вбивцею, використовуючи термін "підозрюваний".

Раніше губернатор штату Вірджинія Террі Маколіфф заявив, що ймовірніше за все злочинець, який застрелив журналістів під час прямого включення, був колишнім співробітником телеканалу.

У середу, 26 серпня, двох тележурналістів застрелили в американському штаті Вірджинія під час прямого включення. Інцидент стався близько 6:45 за місцевим часом (13:45 за Києвом).

Мотиви злочинця наразі точно не відомі. Поліція досі проводить розшукові роботи.