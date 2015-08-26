Вбивця американських журналістів помер у лікарні

У поліції підтвердили, що Фланаган намагався покінчити з собою при затриманні. У важкому стані його доставили в лікарню, де він незабаром помер, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як повідомлялося, 24-річна репортер Елісон Паркер і 27-річний оператор Адам Уард були вбиті під час інтерв'ю в місті Монета. Жінка, у якої під час нападу брали інтерв'ю, Вікі Гарднер, була поранена в спину. Їй була зроблена термінова операція, і зараз її життя поза небезпекою.

Фланаган - колишній співробітник телекомпанії, не так давно звільнений з роботи, - розмістив у соціальній мережі "Твіттер" зроблений ним відеозапис вбивства, однак наразі його аккаунт заблокований.