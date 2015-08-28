США пропонує Узбекистану приєднатися до коаліції проти ІДІЛ

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

"Ми запросили Узбекистан приєднатися до коаліції", сказав заступник помічника держсекретаря США з питань Центральної Азії Деніел Розенблюм, під час візиту у столицю Узбекистану.

Ця, в основному мусульманська країна, є стратегічним партнером НАТО в пострадянській Центральній Азії, що допомогає США у боротьбі проти руху Талібан у сусідньому Афганістані.

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Розенблюм зазначив, що коаліція проти ІДІЛ має не тільки військову спрямованість, але і займається боротьбою з фінансуванням ісламістів, а також відстежує пересування людей через кордони.

Раніше УНІАН повідомляв, що США офіційно звернулися до Австралії з проханням приєднається до повітряної військової компанії проти бойовиків ІДІЛ.