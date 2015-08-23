Президент Польщі закликає НАТО розмістити військові бази в Центральній Європі

Тільки так може бути забезпечена безпека в регіоні, заявив він у неділю, 23 серпня, під час зустрічі в Таллінні з президентом Естонії Тоомасом Гендріком Ільвесом, передає Deutsche Welle.

"Ми закликаємо й очікуємо, що дружні союзники розмістять військові частини й озброєння на територіях, які сьогодні є східним флангом Альянсу", - наголосив Дуда. Польський президент додав, що в мінливому світі і з огляду на "імперські тенденції" НАТО також має змінитися, сказав він. "Ми не повинні миритися з порушенням міжнародного права", - сказав Дуда з огляду на дії Росії проти України.

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У свою чергу естонський президент також наголосив, що "не існує миру без визнання міжнародного права" і закликав розвивати військовий потенціал, аби бути в змозі відповідати на виклики. "Війна проти України показує, наскільки крихкою є свобода", - додав Ільвес.

Він також закликав Північноатлантичний альянс реагувати на нові виклики: "Ми повинні дати чіткий посил, що готові захищати всіх і кожного члена Альянсу". За словами Ільвеса, йдеться не про заспокоєння східних держав НАТО, а про політику стримування. "Наш східний сусід розглядає цей регіон як вразливу територію, місце, де рішучість і зобов’язання НАТО можуть бути перевірені", - підкреслив Ільвес.

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Раніше Дуда вже заявляв, що НАТО ставиться до його країни як до "буферної зони" між Росією та Німеччиною і закликав Альянс розмістити на території Польщі військові бази.

Раніше УНІАН повідомляв, що новопризначений президент Польщі Анджей Дуда розкритикував НАТО за ставлення до його країни як до буферної зони, а не як до повноправного члена. За словами Дуди, Альянс не здійснює задекларовану політику і не адаптує свою стратегію на східних кордонах після "імперіалістичних дій Росії в Україні і Грузії".