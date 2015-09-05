Чехія стверджує про особливий інтерес російських шпигунів до ядерних об'єктів

Чеська спецслужба BIS у щорічному звіті, оприлюдненому в п'ятницю, 4 вересня, звинуватила Росію у стеженні за сферою ядерної енергетики країни. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, росіяни проявляють інтерес до планів розширення атомних електростанцій. "Росія не вважає битву за чеський ядерний сектор програною", - цитує звіт BIS інформагентство AP.

За даними BIS, російські шпигуни звертають особливу увагу на плани збудувати два нові реактори, а також цікавляться особами, залученими до цих планів.

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Як стверджується в звіті спецслужби, Москва намагається взяти під контроль організації російськомовної спільноти в Чехії. Також Кремль, як стверджує BIS, розбудовує в Європі шпигунську мережу за зразком Комінтерну, який СРСР створив і фактично контролював у період між світовими війнами, зазначається у повідомленні Reuters. Чеські спецслужби вже тривалий час попереджали про діяльність російської розвідки у країні, що колись входила до сфери впливу Радянського Союзу.

Російські спецслужби відмовилися коментувати звинувачення.

Як повідомляв УНІАН, раніше суд Вільнюса на прохання прокуратури арештував на 3 місяці затриманого в Литві за підозрою в шпигунстві штатного співробітника ФСБ Росії.