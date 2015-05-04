У Литві за шпигунство вперше арештований співробітник ФСБ Росії

Як йдеться в повідомленні Генпрокуратури Литви, громадянин Росії 1977-го року народження здійснював спрямовану проти Литви розвідувальну операцію з наміром проникнути в литовські виконавчі органи державної влади, правоохоронні і розвідувальні служби, передає Delfi. Розпочате розслідування за ч. 2 ст. 119 Кримінального кодексу Литви.

Читайте такожРосійський шпигун проник на засідання комісії в польському сейміЗгідно з оцінкою Департаменту державної безпеки Литви, було зупинено чергову спробу російських спецслужб отримати доступ до інформації, відомої тільки литовським чиновникам з тим, щоб маніпулювати і впливати на процеси прийняття рішень Литвою на найвищому рівні.

Литовські політики неодноразово заявляли, що в країні активно працює російська розвідка. При цьому раніше росіян за підозрою в шпигунстві не затримували. Крім цього, у Литві хочуть оприлюднити імена інформаторів КДБ.