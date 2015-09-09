Королева Англії б'є рекорд тривалості правління

Королева поб'є рекорд своєї прапрабабусі Вікторії, яка провела на троні 63 роки, сім місяців і два дні, пише Lenta.ru з посиланням на The Telegraph.

В цей день королева в супроводі чоловіка, герцога Единбурзького, проїде поїздом від Единбурга до Твідбенка, де виступить з промовою і подякує своїм підданим за довіру.

На знак ювілею королева дозволила зйомку відео в садах Букінгемського палацу.

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У середу засідання палати громад британського парламенту розпочнеться на півгодини пізніше, щоб депутати змогли привітати королеву. Королівський монетний двір випустить колекційну срібну монету номіналом 20 фунтів стерлінгів. На зворотному боці цієї монети над написом «Найтриваліше царювання» використані п'ять портретів Єлизавети ІІ, що з'являлися на монетах за час її правління.

Королівська баржа Gloriana очолить святкову флотилію суден по Темзі. На цей час Тауерський міст буде розведений, а коли процесія досягне корабля HMS Belfast, прогримить артилерійський салют.

Королева Великобританії Єлизавета II народилася 21 квітня 1926 року в Лондоні в родині герцога і герцогині Йоркських.

2 червня 1953 року відбулася офіційна церемонія коронації Єлизавети у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.