У Сирії заявили про збільшення кількості російських військових експертів

Про це повідомляє Reuters.

«Російські експерти завжди присутні, але за останній рік їх стало більше», - заявив представник сирійських збройних сил.

Читайте такожУ Пентагоні заявили, що справжні цілі Путіна у Сирії поки невідомі

Раніше США застерегли Росію від можливого посилення військової присутності у Сирії. Держсекретар Керрі недвозначно заявив, що подібні дії можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту у Сирії, загибелі ще більшої кількості невинних людей, а також до збільшення потоку біженців.