У Сирії заявили про збільшення кількості російських військових експертів
14:34, 09 вересня 2015Світ
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Сирійські військові підтвердили збільшення числа російських військових експертів, що працюють в країні.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
«Російські експерти завжди присутні, але за останній рік їх стало більше», - заявив представник сирійських збройних сил.
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Раніше США застерегли Росію від можливого посилення військової присутності у Сирії. Держсекретар Керрі недвозначно заявив, що подібні дії можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту у Сирії, загибелі ще більшої кількості невинних людей, а також до збільшення потоку біженців.
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