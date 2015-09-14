Біля берегів Греції перекинувся човен з мігрантами, загинули 15 дітей

В результаті загинули 34 біженця, включаючи 4 немовлят і 11 дітей, повідомляє DT.ua з посиланням на Reuters.

"Ймовірно, що човен, в якому знаходилися мігранти, перекинувся", - йдеться в повідомленні. Рятувальникам вдалося підняти на свої судна 68 людей, ще 29 людей змогли самостійно допливти до берега.

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Всього у судні, що зазнало аварії, могло знаходитися більше 100 біженців. Інформації про національність загиблих поки не надходило.

Раніше УНІАН повідомляв, що від 30 до 40 осіб, які пливли на надувному човні з Лівії, загинули в Середземному морі.