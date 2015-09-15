Рішення про продовження санкцій ЄС проти Росії набуло чинності

Офіційний журнал Євросоюзу опублікував список з 149 осіб і 37 російських компаній, щодо яких санкції ЄС були продовжені на півроку. Рішення вступило в силу в момент опублікування, пише РБК.

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У санкційний список Євросоюзу входять спікери Держдуми і Ради Федерації Сергій Наришкін і Валентина Матвієнко, віце-прем'єри Дмитро Козак, Дмитро Рогозін, помічник президента Владислав Сурков, радник президента Сергій Глазьєв, депутати Сергій Железняк і Сергій Нєвєров, депутат Держдуми Йосип Кобзон та інші політичні діячі і чиновники.

Серед компаній і організацій, які попали під санкції ЄС - "Транснефть", "Газпром нафта", "Роснефть", громадський рух "Новоросія" і "Чорноморнафтогаз".

Фігурантам списку заборонений в'їзд в країни Євросоюзу, їх активи в європейських країнах заморожені.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Євросоюз прийняв рішення продовжити на півроку санкції проти російських компаній і приватних осіб, які підривають територіальну цілісність і суверенітет України. Відповідне рішення було прийнято в Брюсселі на засіданні Ради ЄС.

Нагадаємо, Євросоюз ввів санкції стосовно окремих осіб та компаній з Росії в березні 2014 року у відповідь на анексію Росією Криму. В якості заходів у відповідь на санкції Євросоюзу Росія влітку 2014 року ввела продуктове ембарго на низку продовольчих товарів з Європи. У червні 2015 року контрсанкції були продовжені ще на рік - до серпня 2016 року.