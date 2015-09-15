У Міноборони РФ розповіли, навіщо російські військові ремонтують сирійський аеродром в Латакії - ЗМІ

Про це повідомило джерело, близьке до російського Міністерства оборони, пише Відомості.

За його словами, установку нового світлотехнічного та радіотехнічного обладнання на аеродромі та косметичний ремонт злітно-посадкової смуги в Латакії не варто сприймати як початок розгортання як мінімум авіаційного угруповання російських збройних сил: «зараз питання так не стоїть».

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Джерело зазначило, військові присутні для доставки, вивантаження та супроводу російських вантажів, виконуючи функції озброєної охорони, та про їх участь у бойових діях в Сирії мова не йде.

«Стан злітно-посадочної смуги і ПМТЗ не дозволяло нормально вирішувати ті завдання, які стоять зараз перед збройними силами: доставка гуманітарної допомоги і закуплених Сирією для своєї армії озброєнь, боєприпасів і предметів постачання», - додало джерело.

Крім цього, згідно з повідомленням, саме для робіт в порту Тартуса ще 8 вересня через Босфор прослідувало кілекторне судно (спеціальне допоміжне судно) КІЛ-158 Чорноморського флоту, що заодно взяло на борт військові вантажі для Сирії, вкриті маскувальною сіткою.

За даними видання, раніше, в тому числі на початку 2000-х рр., це судно вже періодично заходило в російський ПМТЗ в Тартусі. Рішення про використання цієї інфраструктури після її ремонту в інших цілях в даний момент немає.