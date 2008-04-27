Журналісти ”Нью-Йорк таймс” відмовилися з`являтися в товаристві Джорджа Буша

Керівництво газети "Нью-Йорк таймс" ухвалило більше не з`являтися на прийомах Асоціації кореспондентів Білого дому у зв`язку з тим, що там весь час присутній президент та інші високопоставлені представники адміністрації США.

"Такі заходи можуть створити хибне враження про те, що журналісти та їх джерела є добрими друзями, а таке враження може кинути тінь на довіру до нас", - йдеться в заяві прес-секретаря "Нью-Йорк таймс" Дайани МакНолті, за словами якої участь в таких заходах "втрати довіри не варте".

Рівно рік тому в квітні 2007 року після попереднього прийому в Асоціації політоглядач "Нью-йоркс таймс" Френк Річ у статті "Вся президентська преса" першим порушив питання про етичність шоу-заходів за участю представників Білого дому, на яких журналісти виступають як "статисти в пропагандистському трюкові".

"Ці тусовки ілюструють, як легко Білий дім, поставивши за мету пропаганду, може задіювати в своїх шоу вашингтонські ЗМІ", - заявив тоді Річ і звинуватив американську пресу в "підлабузництві" перед президентською адміністрацією.

Асоціація кореспондентів Білого дому була створена 1914 року і проводить свої щорічні прийоми з 1920 року, збираючи еліту американської журналістики. Протягом всіх семи з половиною років свого президентства Буш щороку незмінно з`являвся на прийомі і виступав з неформальною дружньою промовою.