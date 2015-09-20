На вихідних до Австрії в'їхали 20 тисяч біженців
У вихідні мігранти і біженці продовжили в'їжджати до країн Європи з Балкан.
Австрія оцінила потік біженців, що в'їхали в країну за останні два дні, у 20 тисяч людей, передає Російська Служба Бі-Бі-Сі.
Велика їх частина в'їжджає до країни через Угорщину та Хорватію; в якості ще одного перевалочного пункту люди використовують Словенію.
Раніше повідомлялося про скупчення біженців і мігрантів на кордоні між Хорватією та Словенією, а також біля кордону Австрії, де оглядалися всі вантажівки.
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В ході обговорення міграційної кризи в Берліні держсекретар США Джон Керрі заявив, що США збільшить квоту на розміщення біженців. У наступному році США прийме 100 тисяч осіб.
Раніше УНІАН повідомляв, що Німеччина та Австрія закликають провести спеціальний саміт ЄС із урегулювання кризи з мігрантами. Зокрема, під час виступу в Берліні на спільній прес-конференції з канцлером Австрії Вернером Файманом, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Берлін і Відень не можуть самотужки впоратися з напливом біженців.