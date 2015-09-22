Ситуація з правами людини у Криму потребує окремої доповіді ООН - МЗС

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС, 21 вересня Клімкін прийняв помічника Генерального секретаря ООН з прав людини Івана Шимоновича.

У ході зустрічі міністр подякував співрозмовникові за постійну увагу ООН до грубих порушень прав людини на сході України з боку підтримуваних Росією незаконних збройних формувань, а також в Автономній Республіці Крим після її окупації Російською Федерацією.

Він відзначив активну неупереджену діяльність Моніторингової місії ООН з прав людини, яка працює в Україні з 15 березня 2014 р. на запрошення українського уряду.

Клімкін наголосив, що факти грубих та систематичних порушень Росією прав кримських татар та етнічних українців в АРК вимагають підготовки окремої доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, а також забезпечення присутності на півострові міжнародних моніторингових місій.

Читайте такожУ Криму системно та масштабно порушуються права людини - звіт ОБСЄ

Як повідомляв УНІАН, помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович прибув до України з першим за дев'ять місяців візитом.

За його словами, поїздка "дасть можливість оцінити ситуацію з правами людини в Україні перед інтерактивним діалогом з цієї теми, який пройде 29 вересня в Раді ООН з прав людини в Женеві".