Чехія має намір перешкоджати реалізації плану розподілу біженців в ЄС - прем'єр-міністр

З відповідною заявою виступив прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка, повідомляє LB.ua з посиланням на Radio Praha.

"Соботка заявив, що це було погане рішення, і Чехія робитиме все від неї залежне, щоб ця система не запрацювала на практиці", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЧехія погрожує ЄС судом у разі прийняття обов'язкових квот на розподіл біженців

За словами Соботки, цей план не розв'яже міграційної кризи. Як повідомляється, лідери чеських коаліційних партій мають намір у середу зібратися і обговорити подальші кроки.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні ради міністрів юстиції і внутрішніх справ країн Євросоюзу більшістю голосів затверджено план розподілу мігрантів за системою квот.