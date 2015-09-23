Чехія має намір перешкоджати реалізації плану розподілу біженців в ЄС - прем'єр-міністр
01:38, 23 вересня 2015Світ
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У Чехії розкритикували рішення ЄС про розподіл 120 тис. біженців, прийняте у вівторок увечері більшістю країн-членів ЄС.
REUTERS
З відповідною заявою виступив прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка, повідомляє LB.ua з посиланням на Radio Praha.
"Соботка заявив, що це було погане рішення, і Чехія робитиме все від неї залежне, щоб ця система не запрацювала на практиці", - йдеться в повідомленні.
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За словами Соботки, цей план не розв'яже міграційної кризи. Як повідомляється, лідери чеських коаліційних партій мають намір у середу зібратися і обговорити подальші кроки.
Як повідомляв УНІАН, на засіданні ради міністрів юстиції і внутрішніх справ країн Євросоюзу більшістю голосів затверджено план розподілу мігрантів за системою квот.
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