Генсек НАТО обіцяє з`їсти свою краватку

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР пообіцяв з`їсти свою краватку, якщо Росія зможе довести, що в знищенні грузинського безпілотного літака над Абхазією брав участь МіГ-29, що належить Альянсу, передає агентство France Presse.

Як розповів прес-секретар НАТО Джеймс АППАТУРАЙ, на існування такої версії натякав російський представник при НАТО Дмитро РОГОЗІН в ході переговорів з Я.СХЕФФЕРОМ у вівторок.

За словами Дж.АППАТУРАЯ, російські власті постійно коректують своє бачення подій 20 квітня, оскільки спочатку вони зовсім заперечували знищення грузинського дрона, а потім підтримали заяву ВПС Абхазії, які узяли відповідальність за збитий беспилотник на себе. "З нетерпінням чекаю, коли в свіжій газеті прочитаю останню версію цієї історії", - додав прес-секретар, нагадавши, що Альянс закликав всебічно розслідувати обставини інциденту.

"Якщо виявиться, що належний НАТО МіГ-29 чарівним чином з`явився над Абхазією і збив грузинський дрон, Генеральний секретар сказав, що з`їсть свою краватку", - повідомив представник НАТО. Проте небезпеки того, що в найближчому майбутньому Я.СХЕФФЕР заробить нетравлення шлунку, поки що немає, підкреслив Дж.АППАТУРАЙ.

Торкаючись загострення російсько-грузинських відносин в останні тижні, прес-секретар НАТО закликав Росію не створювати загрози територіальній цілісності Грузії, передає Лента.ру. "Союзники одностайні в підтримці територіальної цілісності Грузії і не визнають кроків, які підривають її суверенітет", - підсумував Дж.АППАТУРАЙ.