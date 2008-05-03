Вибори мера у Лондоні: Червоний Кен пролетів

На виборах мера Лондона перемогу здобув кандидат консервативної партії Борис ДЖОНСОН, який випередив нинішнього мера Лондона лівого лейбориста Кена ЛІВІНГСТОНА, що обирався на третій термін.

Як повідомляє радіо «Свобода»,підрахунок голосів на виборах мера Лондона, що затримався більш ніж на добу, пов`язаний з тим, що явка виборців була набагато вищою, ніж в цілому по країні на минулих регіональних виборах.

Якщо на місцевих виборах до урн прийшли близько 35% виборців, то в Лондоні на виборах мера проголосували 45% із зареєстрованих 5,5 мільйона виборців.

Новий мер британської столиці - 43-річний депутат парламенту від Консервативної партії, відомий журналіст і політик Б.ДЖОНСОН. За нього віддали голоси 1 мільйон 168 тисяч виборців. Його основний суперник -нинішній мер К.ЛІВІНГСТОН, який отримав за свої ліві погляди прізвисько «Червоний Кен», визнав свою поразку.

Перемога консерваторів на виборах мера британської столиці вінчає їх перемогу на місцевих виборах в Англії та Уельсі.