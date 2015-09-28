Винищувачі в Ємені помилково обстріляли весілля, загинули 27 осіб

Весільні намети були розставлені в населеному пункті аль-Вахга, поруч з портом Моха. Літаки випустили кілька ракет по шатрах, в одному з яких перебувала прибули на весілля жінки.

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В результаті нальоту загинули не менше 27 осіб. Серед загиблих, за попередніми даними, щонайменше, вісім дітей і 12 жінок. Державний представник, якого цитує агентство Ассошіейтед Прес, назвав подію помилкою, передає Російська служба ВВС.

Збройний конфлікт у Країні триває вже близько року. Міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдає авіаударів по території Ємену з березня, після того, як повстанці-хусити захопили більшу частину території країни і вигнали президента Мансура Хаді, який втік в Ер-Ріяд.

Минулого тижня стало відомо, що президент повернувся в місто Аден через півроку, проведені у вигнанні в Саудівській Аравії.

За даними ООН, близько 4,5 тисяч осіб, включаючи щонайменше 2110 мирних жителів, які загинули в результаті конфлікту в Ємені за останні чотири місяці.