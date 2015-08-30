Саудівська Аравія завдала авіаудару по заводу в Ємені, загинули десятки мирних жителів

Щонайменше 30 мирних жителів загинули в результаті авіаудару, нанесеного ВВС арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією по заводу на півночі Ємену, де виробляються бутильовані напої, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

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Протистояння між єменською владою та шиїтськими бойовиками з руху "Ансар Алла" (хусити) активізувалося рік тому. У січні хусити захопили столицю країни Сану, після чого президент Хаді втік в Аден — на південь країни. Після захоплення хуситами Адена 25 березня він перебрався в Саудівську Аравію. З 26 березня по його прохання Ер-Ріяд за підтримки ВПС інших країн Перської затоки почав в Ємені військово-повітряну операцію проти хуситів і сил, які підтримують екс-президента Салеха. До їх коаліції також приєдналися Єгипет, Йорданія, Марокко й Судан.

За даними ООН, з моменту початку операції в Ємені загинули майже 1,9 тисячі мирних жителів.