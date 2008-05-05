Брюссель ”серйозно стурбований” планами Росії щодо Грузії

Європейський Союз "серйозно стурбований" останніми подіями, що посилили напруженість між Грузією і Росією.

Про це говориться в поширеній сьогодні заяві головуючої в ЄС Словенії, передає «Новости-Грузія».

У заяві наголошується, що Євросоюз, зокрема, стурбований у зв`язку з оголошеними Росією планами розмістити додаткові сили миротворців у невизнаній республіці Абхазія, а також інцидентами зі знищенням грузинського безпілотного літака-розвідника в повітряному просторі Грузії 20 квітня.

"Євросоюз закликає всі сторони утриматися від будь-яких кроків, які можуть посилити напруженість, і закликає сторони вжити заходів для відновлення довіри", - говориться в заяві ЄС.

У документі наголошується на прихильності Євросоюзу суверенітету, незалежності і територіальній цілісності Грузії, а також заявляється про підтримку міжнародних зусиль щодо мирного врегулювання конфліктів в Абхазії і Південній Осетії та готовність сприяти цьому процесу.

Як повідомляв УНІАН, до невизнаної республіки введено додатковий контингент миротворців. Міноборони Росії заявило, що необхідність збільшення особового складу КСПМ у межах чисельності, визначеної рішенням Ради глав держав СНД від 22 серпня 1994 року, продиктована розвитком подій в зоні грузино-абхазького конфлікту.

Грузія, що вже неодноразово звинувачувала Росію в порушенні її повітряного простору, заявила, що її безпілотник 20 квітня був збитий над Абхазією російським МіГ-29. ВПС Росії ці твердження назвали "вигадкою". Абхазія зі свого боку заявила, що це її ППО знищили безпілотний літак.